Falsche "Polizisten" sind nach wie vor in der Steiermark aktiv. Am 19. Dezember versuchten zwei männliche Betrüger unter dem Vorwand als "Polizeioberinspektor" sowie "Polizeinotrufbeamter", eine 73-jährige Grazerin zur Übergabe von Bargeld zu überreden. Um die Glaubwürdigkeit des Gespräches zu unterstreichen, wurde die Frau zusätzlich auch mit einer "Polizeipsychologin" verbunden und ihr wurde folgende Situation vorgegaukelt: "Ihr Vermögen ist durch eine auf der Flucht befindliche Räuberbande gefährdet. Holen Sie ihr Bargeld von der Bank und übergeben Sie es an uns. Wir kommen zu Ihrer Wohnadresse."