Keine Spur von stiller Nacht in Graz-St. Peter: Kurz nach Mitternacht entdeckte der Freund einer 16-Jährigen, dass ihr vor dem Haus abgestelltes Motorrad brannte. Er und ein Nachbar rückten mit dem Feuerlöscher aus, so konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Am Motorrad, der Hausfassade und einem Überdach entstand jedoch erheblicher Brandschaden.

Vermutlich hatte das Zünden eines Böllers das Feuer ausgelöst, denn kurz davor hatten die Zeugen einen lauten Knall gehört. Dass das Ganze ein "Versehen" war, ist eher auszuschließen, hier dürfte mutwillige Sachbeschädigung vorliegen.

Wer den Böller gezündet hat, ist noch unbekannt, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf eine geringere fünfstellige Summe.