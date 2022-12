Es war ein Albtraum, der vergangene Woche am Dienstagabend für eine 55-Jährige wahr wurde. Die Frau war alleine in ihrem Wohnhaus in Stattegger Ortsteil Eichberg (Bezirk Graz-Umgebung) zu Hause, als sie kurz vor 20 Uhr von vier dunkel gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Männern überfallen wurde. Wie berichtet, fesselten die Täter ihr Opfer an einen Stuhl, durchsuchten das ganze Haus nach Wertsachen, trennten den 300 Kilogramm schweren Tresor mit einem Winkelschleifer aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Die Frau blieb körperlich unverletzt, konnte sich nach dem Martyrium mit einem Kugelschreiber befreien und bei Nachbarn Hilfe holen.

Von den vier Verdächtigen, die mit einem weißen Kastenwagen geflüchtet waren, fehlt bis dato jede Spur. Jetzt setzt die Polizei auf ein besonders Schmuckstück, das sich im entwendeten Tresor der Frau befunden hatte. Es handelt sich um ein Cabochon Armband, das es so kein zweites Mal gibt. "Es ist ein Unikat und deshlab für die Ermittlungen von großer Relevanz", sagt Polizei-Sprecher Markus Lamb. Sollte jemandem das Schmuckstück angeboten werden, bitten die Ermittler um Hinweise an das Landeskriminalamt unter Tel. 059133-60-3333.

Eine ähnliche Home Invasion, bei der die Täter noch brutaler vorgegangen waren, hatte vor etwas mehr als einem Jahr eine Frau in Eggersdorf fast das Leben gekostet. Die beiden Täter konnten gefasst werden und wurden heuer zu lebenslanger Haft verurteilt.