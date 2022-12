Die Feiertage stehen vor der Tür - und bringen neben einem braven Christkind im Idealfall auch ein bisschen Ruhe. Damit man trotzdem alles im Überblick hat, haben wir ein kleines Feiertagsservice zusammengestellt.

Graz Linien an Heilig Abend

Die letzten Busse und Straßenbahnen am 24. Dezember fahren um 18 Uhr am Jakominiplatz ab. Anschlüsse an Außenlinien sind dabei garantiert, wird betont. Das heißt: Wer etwa mit dem letzten 5er nach Andritz fährt, hat dort den noch der 53er nach Stattegg. Für Nachtschwärmer wichtig: In den Nächten vom 24. auf den 25. und den 25. auf den 26. Dezember gibt es keine Nightline. Generell sind die Graz Linien bis 8. Jänner 2023 im Ferienfahrplan-Modus unterwegs.

Adventmärkte am 24. Dezember

Finale für die Grazer Adventmärkte: Am Hauptplatz, im Franziskanerviertel, am Tummel- und Glockenspielplatz sind die Standl am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr geöffnet, der Kinder-Advent in der Kleinen Neutorgasse von 11 bis 17 Uhr.

Geöffnete Lokal über die Feiertage

GrazTourismus hat eine Liste zusammengetragen, wie Grazer Gasthäuser über die Feiertage geöffnet haben. Eng wird es vor allem am 25. Dezember: Da haben laut Liste lediglich Die Steirerstub'n am Lendplatz (Tel. 71 68 55), das Rudolf in Eggenberg (Tel. 58 14 77), das Florian im Parkhotel (nur von 12 bis 14 Uhr, Tel. 36 30 26), der Kreuzwirt am Rosenberg (Tel. 67 64 58), das Klyo in der Sackstraße (Tel. 22 87 69), Der Steirer (Tel. 70 36 54) und die Altsteirische Schmankerlstube (Tel. 83 32 11) geöffnet.

Für Leseratten: Die Öffnungszeiten der Stadtbiliotheken

Die Stadtbibliotheken haben grundsätzlich im Regelbetrieb geöffnet, das heißt aber: nicht an den Feiertagen. Zwei Ausnahmen gibt es: Die Zweigstelle Ost in der Schillerstraße ist von 2. bis 5. Jänner geschlossen, jene in Andritz gar vom 27. Dezember bis 5. Jänner. Auch der Bücherbus pausiert in dieser Zeit.

Die Museen in Graz zu den Feiertagen

Obwohl der Montag der klassische Ruhetag in den meisten Museen ist, ist es diesmal anders: Kunsthaus, Neue Galerie, SoSA, GrazMuseum & Vo. haben zwar am 25. Dezember geschlossen, dafür aber am Montag, den 26. Dezember - und zwar von 10 bis 18 Uhr. Die komplette Liste von GrazTourismus, die auch Silvester im Blick hat, gibt es hier.

Öffnungszeiten des neuen Ressourcenpark

Nicht, dass man die Weihnachtsfeiertage traditionell zum Entrümpeln nutzt, aber der neue Ressourcenpark in der Sturzgasse hat dennoch meistens geöffnet, und zwar von 8 bis 18 Uhr. Ausnahmen: Am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Jänner sind die Tore zu.

Die Sammelstellen für Christbäume

Auch wenn die meisten Bäume erst aufgeputzt werden, hat die Stadt Graz bereits für deren Entsorgung vorgesort: Über 70 Sammelstellen wurden eingerichtet, wo man die dann wieder entleerten Bäume entsorgen kann. Wo genau? Die Liste gibt es hier.