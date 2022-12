Wann kommt das Christkind denn jetzt endlich? Eine Frage, die Eltern derzeit öfters hören – vor allem am 24. Dezember. Wir verraten, wo Kindern in um Graz die Wartezeit auf die Bescherung verkürzt wird.

Ab ins Kino!

Zum Beispiel in die brandneue Verfilmung von "Räuber Hotzenplotz" mit Nicholas Ofczarek. Zu sehen viermal im Cineplexx (11.30, 12.30, 13.45, 14.45) und im Dieselkino Lieboch (13.15 Uhr). Offen haben auch das Schubertkino, das vier Kinderfilme zeigt, und das Rechbauer, das zwei Filme für Große im Programm hat ("Emily" um 14 Uhr, Leonard-Cohen-Doku um 16.15 Uhr).

Nicholas Ofczarek ist Räuber Hotzenplotz – jetzt im Kino © Studiocanal

Staunen in der Märchenbahn

Ein Klassiker zu Heiligabend ist die Märchenbahn im Schloßberg: Bis 16 Uhr können Familien (empfohlen ab 4 Jahren) auf märchenhafter Tour durch die Stollen fahren.

Sportlich am Eis

Kufenflitzer sind auch zu Weihnachten willkommen – in der Winterwelt, die samt Advent-Paradies morgen von 9 bis 13.30 Uhr und auch am 25. (11.30–19 Uhr) und 26. 12. (9–19 Uhr) geöffnet ist.

Flughafen

Meldet der Tower die Sichtung eines (un-)bekannten Flugobjektes? Am Flughafen geht die Wartezeit jedenfalls von 9 bis 13 Uhr wie im Flug vorbei: bei einer Elfenwerkstatt für kleine und große Kinder.

Im Kindermuseum FRida & freD dreht sich alles um "Das Tannenbäumchen" © Johannes Gellner

Kindertheater

Im Kristallwerk ist "Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern" zu sehen (11 Uhr), im Kindermuseum FRida & freD "Das Tannenbäumchen" (11 und 14 Uhr). Und beim Next Liberty gibt es das Online-Hörspiel "Oh, du Igelige" gratis auf www.nextliberty.com.

Manege frei!

Der Weihnachtszirkus von Circus Safari macht bis 10. Jänner in der Grabenstraße 244 in Andritz Station. Die Attraktionen: u. a. eine "Live-Dinosaurier-Darbietung", Motorrad-Stunts, der angeblich beste Clown Österreichs und Dressuren mit Tieren aus artgerechter Haltung. Am 24. Dezember um 14 Uhr, sonst Mo. bis Do. 15 und Sa. und So. 15 und 18.30 Uhr.

Kinderrundgang

Lamas, Kobolde oder Hexen, die Geschenke bringen – wo gibt’s denn sowas? Wie bunt Weihnachten in aller Welt gefeiert wird, erfährt man ab 13 Uhr bei einem Kinderrundgang. Anmeldung erforderlich: Tel. 0316 8075-0

Diözesanmuseum

In der Weihnachtsausstellung "O Jubel, o Freud" liest um 13 Uhr der Jungschauspieler Benedikt Kalcher Weihnachtsgeschichten. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmärkte

Die Märkte am Hauptplatz, Franziskanerviertel, Tummelplatz und Glockenspielplatz haben von 10 bis 14 Uhr geöffnet, der Kinder-Advent in der Kleinen Neutorgasse von 11 bis 17 Uhr.