Das ist seit Beginn der Messungen noch nie vorgekommen: Die Tage mit Feinstaubalarm lassen sich im zu Ende gehenden Jahr an den Fingern abzählen. An sämtlichen steirischen Messstationen steht unter dem Strich bislang ein einstelliger Wert. „Und es sieht angesichts der Wetterprognose danach aus, dass es bis Jahresende dabei bleiben dürfte“, sagt Andreas Schopper von der Luftgüteüberwachung des Landes.

Konkret waren es an der meistbelasteten Station des Landes, der Messstation in Graz-Don Bosco, bislang gezählte sieben Tage mit Überschreitung des Grenzwerts von 50 Mikrogramm Feinstaub (PM 10 ) pro Kubikmeter Luft. Graz-Ost hält bei sechs Feinstaubtagen, Graz-Süd bei fünf. In Leibnitz wurden gar nur zwei Überschreitungstage registriert, in Hartberg kein einziger. „Schon die vergangenen beiden Jahre waren besonders günstig, aber das heurige ist noch einmal außergewöhnlicher“, beschreibt es Schopper.

Dieser Trend gilt bundesweit. Außerhalb der Steiermark sind heuer bislang nirgendwo mehr als zwei Feinstaubtage aufgezeichnet worden. Dass die Messstationen an der Feldkircher Bärenkreuzung (Vorarlberg) und in Judendorf Süd mit neun bzw. acht Überschreitungstagen öfter angeschlagen haben, ist in beiden Fällen auf sommerlichen Baustellenbetrieb zurückzuführen: in Judendorf wegen der Arbeiten zum Murkraftwerk Gratkorn, in Feldkirch wegen des Baus eines Büroturms.

Becken werden ausgeputzt

Der Hauptgrund für den erfreulichen Gesamttrend liegt neben Emissionsrückgängen (etwa durch modernere Motoren und Heizungen) vor allem in klimatischen Veränderungen. „Wir hatten im Jänner und Februar viele Nordwest-Wetterlagen“, sagt Schopper. „In früheren Jahren bedeutete so etwas im Süden immer hohe Feinstaubbelastung, weil sich die Kaltluftseen hier nicht bewegt haben. Inzwischen aber blasen diese Strömungen durch die Becken durch.“ Der genaue Grund dafür ist nicht bekannt, hat aber auch bei den Belastungen mit anderen Luftschadstoffen wie dem noch feineren Staub (PM 2,5 ) und dem Stickstoffdioxid (NO 2 ) Verbesserungen bewirkt.

Anlass zur Entspannung gibt es allerdings nicht. Denn im Oktober hat die EU-Kommission Vorschläge für neue Luftschadstoff-Grenzwerte vorgelegt, die es in sich haben. Auf Basis der Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO soll unter anderem der Tagesgrenzwert beim PM 10 -Feinstaub sinken und ab 2030 jährlich nur noch 18 (statt wie bisher 35) Mal durchbrochen werden dürfen. Beim noch gefährlicheren PM 2,5 -Staub und beim NO 2 , für die bisher nur Jahresmittel gemessen wurden, sollen zusätzlich Tageshöchstwerte kommen.

Probleme und neue Messstationen

Beim Land hat man durchgerechnet, was das für die Steiermark bedeuten würde. Das meiste Kopfzerbrechen bereitet, dass bei allen drei Schadstoffen auch die maximal erlaubten Jahresmittelwerte halbiert werden sollen. „Das ist inhaltlich gut begründet, dürfte aber bis 2030 in mehreren Regionen nicht machbar sein“, sagt Schopper. So sei zu erwarten, dass Graz, Leibnitz, Weiz oder Voitsberg ohne zusätzliche Maßnahmen die verschärften Vorgaben nicht erfüllen.