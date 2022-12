Was für ein Jahr! Politisch ging es turbulent zu, aber auch sonst hat sich 2022 sehr viel in Graz getan. Das zeigt auch die Liste der meistgeklickten Geschichten 2022 aus Graz und Umgebung – die wieder einmal beweist, dass es nicht zwingend die wichtigsten Dinge sein müssen, die die Menschen am meisten interessieren.

Platz 15: Die Grazer Budgetkrise

Anfang November schlug der Stadtrechnungshof Alarm: Und warnte den Stadtsenat in einem vertraulichen Schreiben vor der Pleite und der Einsetzung eines Regierungskommissärs durch das Land als Oberbehörde. Sogar die Zahlungsunfähigkeit schon im nächsten Jahr wurde in den Raum gestellt – womit die Entmachtung der Stadtregierung gedroht hätte. Damit es nicht so weit kommt, wurde freilich schon einiges unternommen: Es gibt ein neues Budget, einen neuen Finanzdirektor - und Gemeinderatsstücke werden mit einem Warnhinweis versehen.

Platz 14: Grazerin im Klimarat: "Nach dem Vortrag waren alle geschockt"

100 zufällig ausgewählte Österreicherinnen und Österreicher arbeiten im neuen Klimarat der Regierung mit. Eine davon ist die Grazerin Elfriede Nebel – die uns erzählte, dass ihr bei den ersten Treffen im Klimarat die Augen geöffnet wurden: "Nach dem Vortrag waren alle geschockt. Ich wusste, dass die Luft dünn ist, aber nicht, dass sie so dünn ist", sagte sie zur Kleinen Zeitung.





Platz 13: Malediven-Reise wegen Corona abgesagt: Steirer klagt auf Schadenersatz

Wäre nicht Richard Lugner auch 2020 – als Corona die Welt und ein Lockdown unser Land im Griff hatte – über die Weihnachtsfeiertage auf die Malediven geflogen, gäbe es diesen Rechtsstreit vielleicht gar nicht. Aber so könnte der, auch medial notierte Lugner-Trip, den Ärger eines Arztes aus dem Raum Graz über seinen geplatzten Urlaub noch entscheidend angeheizt haben. Während der Baumeister nämlich in die Ferne fliegen konnte, hat der deutsche Reiseveranstalter dem Grazer Arzt und seiner Frau nämlich den Silvester-Abstecher auf die Trauminsel im Dezember 2020 abgesagt – weil es eine Reisewarnung gab. Sein Anwalt kämpft nun um Schadenersatz. Und bringt dazu die EU-Pauschalreiserichtlinie ins Wanken.

Platz 12: Grazer Beisl serviert Hitlers Lieblingsmenü an seinem Geburtstag um 8,80 Euro

Alle Jahre wieder gibt es hierzulande Wirtshäuser, die am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, sein angebliches Lieblingsgericht auf die Menükarte nehmen. Eiernockerln mit Salat, der NS-Diktator war ja Vegetarier. Angepriesen wird das Menü dann um 8,80 Euro und – so die Kritik – soll bewusst so kalkuliert sein. 88 ist bekanntlich ein Code der Neo-Naziszene: 8 steht für den achten Buchstaben im Alphabet. 88, also HH steht für Heil Hitler. Auch in Graz sahen Passanten heuer am 20. April Eiernockerln auf der Menütafel vor der Reselstube. Prompt erhitzten sich die Gemüter auf Facebook, wo das Foto geteilt und kritisch kommentiert wurde. Der Wirt warf die Vorwürfe aber zurück.

Platz 11: Foto-Gruß aus Kenia – Paul Pizzera wünscht "Guten Knutsch" mit Thomas Spitzer

Die Fan-Reaktionen reichen von "Irgendwie ein bisschen verstörend – aber gut, für euch muss es passen" bis "Es g'hert mehr gschmust" oder "Endlich!": Es ging um ein Foto, mit dem Paul Pizzera zu Silvester 2021 auf seiner Facebook-Seite einen "Guten Knutsch ins neue Jahr" wünschte. Es zeigte den Kabarett-Chartstürmer bei einem Bussi mit einem anderen recht bekannten Grazer Musikstar: EAV-Legende Thomas Spitzer. Und das halbnackt, in einem Pool in Diani Beach in Mombasa, Kenia, Spitzers Zweitwohnsitz.

Platz 10: Wirtshaus wurde nur zwei Wochen nach der Hauben-Krönung geschlossen

Pech für die junge Gastronomin Dimana Ivanova: Vor zwei Jahren erst hat sie zwei Betriebe in St. Radegund, am Fuße des Schöckls, übernommen. Das Restaurant "Wir:zhaus" wurde gerade erst mit einer Haube gekrönt. Und trotzdem musste sie es schließen - wegen Personalmangel und Teuerungen. Zur schlechten gibt es aber eine gute Nachricht:

Die Plätze 9 bis 1 folgen an dieser Stelle in den nächsten Tagen!