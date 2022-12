Mit Ihrer Hilfe machen wir am Faschingsdienstag Graz zur Narrenhauptstadt des Landes! Bereits zum 49. Mal zieht das bunte Treiben des Kleine Zeitung Faschingsumzugs durch die Innenstadt, am 21. Februar steht der Narrenauflauf unter dem Motto „Wos sullst mochn außer lochn“. Und weil Lachen gerade in Zeiten wie diesen dringend notwendig ist, wollen wir mit einer Vielzahl an Narren und Wagen für Unterhaltung sorgen.

Ab sofort können Sie sich zum bunten Treiben anmelden. Das geht rucki zucki (Details siehe Infokasten). Danach können Sie schon mit dem Wagenbau bzw. dem Kostümschneidern beginnen. Wir sind schon auf Ihre Kreationen gespannt.

Los geht‘s beim Umzug am 21.2. um 12.45 Uhr in der Herrengasse. Die Narren machen sich dann auf den Weg zum Hauptplatz, wo eine fachkundige Jury die lustigsten Kostüme in verschiedenen Kategorien bewertet. Die Gekrönten werden natürlich mit Preisgeldern bedacht.