Wie hoch ist die Belastung in den Notaufnahmen derzeit?

Philipp Kreuzer: Wir sind mit mehreren Problemen konfrontiert: Ein starker Anstieg bei den Patienten, eine Infektionswelle mit drei verschiedenen Infektionskrankheiten und ein massiver Mangel an Pflegekräften, der uns zu Bettensperren gezwungen hat. Im Universitätsklinikum haben wir durchschnittlich 120 Patienten am Tag mit Spitzen von bis zu 170 in 24 Stunden. Unsere Räumlichkeiten sind aber maximal für 100 Patienten ausgelegt.

Gerhard Postl: Die Lage bei uns im LKH West ist gleich. Wir hatten jetzt am Wochenende 110 Patienten – aber für uns sind 80, 90 Patienten schon das Limit. Alle organisatorischen Möglichkeiten haben wir großteils schon ausgereizt: Also, dass die Häuser sich gegenseitig abstimmen und helfen. Wir haben auch schon Patienten nach Vorau geschickt. Es kann also sein, dass ein Patient nicht in dem Spital bleibt, in dem er die Ambulanz aufgesucht hat, nachdem er aufgenommen wurde. Wir bekommen auch täglich ein Bettenkontingent von den Spitälern der Elisabethinen und der Barmherzigen Brüder zur Verfügung gestellt. Doch die haben derzeit den gleichen Druck und können uns dadurch oft nur eingeschränkt unterstützen.

Kreuzer: Die Bettenkonferenz, die wir mit allen umliegenden Spitälern jeden Tag um 9 Uhr machen, ist einer der Riesenpunkte, warum das System bis dato noch irgendwie funktioniert hat. Insbesondere das Klinikum und das LKH West konferieren mehrmals täglich miteinander, damit wir uns situationsangepasst gegenseitig aushelfen können.



Der Betriebsratschef der Kages hat ein zentrales Bettenmanagement gefordert.

Kreuzer: Ein derartiges System gibt es für Notfallpatienten noch nicht. Das ist definitiv eine gute Idee.