Um 7.17 Uhr wurden die Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf zu einem Verkehrsunfall auf die A2 gerufen. Kurz vor der Abfahrt Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Graz war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Der 23-jährige Lenker eines Kleintransporters stellte sein Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf dem Pannenstreifen ab, der an dieser Stelle nur zwei Meter breit ist. Ein nachfolgender 46-jähriger Lkw-Lenker dürfte dies übersehen haben und stieß ungebremst gegen den Klein-Lkw, der etwa 70 Meter mitgeschleift wurde. Der Kleinstransporter überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker des Kleintransporters wurde unbestimmten Grades verletzt, vom Notarzt versorgt und ins LKH Graz gebracht.

Es mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden, der Zeitverlust betrug zwischendurch bis zu 90 Minuten. Mittlerweile hat sich der Stau aufgelöst. Auch im Großraum Gleisdorf hat es sich gestaut. Der Verkehr verlief auch über die Ausweichstrecke über die Ries zähflüssig.

Im Einsatz war die Polizei, das Rote Kreuz und der Notarzt, ein First Responder (Ersthelfer), die Asfinag, ein Abschleppunternehmen sowie die Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf. Neben den Aufräumarbeiten der beiden beteiligten Fahrzeuge wurde auch große Mengen an ausgeflossenen Betriebsmitteln gebunden. Die Aufräumarbeiten dauern noch immer an.

Beitrag der Feuerwehr Ludersdorf: