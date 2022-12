Große Bauprojekte am Stadtrand und die Nachverdichtung innerstädtischer Gebiete stehen in Graz immer wieder im Fokus der Kritik. Vor diesem Hintergrund hat bereits die vorige Stadtregierung eine große Studie zu Wohnbau und Wohnungsmarkt in Auftrag gegeben, auf deren Basis Weichen für die Zukunft gestellt werden sollen. Am heutigen Montag präsentierten Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), Stadtplanungschef Bernhard Inninger, Günter Rettensteiner vom Büro Regionalis, Rainer Rosegger von der Agentur Scan und die Ökonomin Franziska Winkler die Ergebnisse.