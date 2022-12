Seit die Corona-Pandemie einigermaßen überwunden scheint und Masken, G-Regeln und Lockdowns der Vergangenheit angehören, wird im Grazer Univiertel wieder ordentlich gefeiert — nur ein Lokal, das für viele der Inbegriff des Univiertels war, hat seit zweieinhalb Jahren geschlossen: Das legendäre “Monkeys” (ehemals Three Monkeys) in der Elisabethstraße. Diesen Freitag stieg das “Grand Opening”, die Kleine Zeitung war mitten drin.

Noch bevor die Massen in die Bar strömten, gab Geschäftsführer Philipp Nusshold erste Einblicke in das neue Monkeys: “Wir haben das 20 Jahre alte Mobiliar völlig ersetzt, das Lokal verschönert, verhübscht, in neue Farben getaucht.” Bar und Monkeys-Logo an der Wand scheinen jetzt in neonpink. Nusshold betont: “Die Bar in der Mitte bleibt so wie früher, wir wollen den Charme des alten Monkeys in neuem Design erhalten.”

Eine Besonderheit: Weil das Monkeys im Keller und die Moridal-Bar im Hochparterre (die ebenfalls Nusshold leitet), den selben Eingang haben, können Gäste frei zwischen den Lokalen wechseln. “Der Abend startet oben im Moridal, wo die Musik leiser ist und man sich gut unterhalten kann, dort bieten wir auch hochwertige Cocktails.” Wenn dann die Partystimmung wächst “kann man einfach die Stiege runter gehen, man muss nicht erst mit dem Taxi zum Club fahren.” Erstmals gibt es im Monkeys freien Eintritt, hinein kommt man ab 21 Jahren: “Wir wollen erwachseneres Publikum, da ist die Stimmung lockerer”, meint Nusshold.

Um 22.10 Uhr ist es endlich so weit, Philipps Vater Wolfgang Nusshold steigt im Moridal auf einen Barhocker und verkündet: “Das Warten hat ein Ende — ich wünsche euch eine schöne Nacht im Monkeys!” Vorerst nahmen noch nicht all zu viele das Angebot an, erst gegen Mitternacht ist das Lokal voll. Barkeeper Manuel Tanczos (26) freut sich über die Eröffnung: “Ich habe noch im alten Monkeys Team gearbeitet, es ist ein nostalgischer Abend heute.”

Das sehen die Gäste ähnlich: Carina Grubbauer (32) war früher oft im Monkeys und hatte schon “große Vorfreude auf die Eröffnung.” Als erstes ist ihr aufgefallen: “Die Luft ist unten jetzt viel besser als früher!” Tobias Langmann (25) hat mit einigen Freunden einen “geilen Abend”, vor allem die Musik sei “echt super”. Chef Philipp Nusshold fasst die musikalische Ausrichtung zusammen: “Wir spielen vor allem 80er, 90er und 00er-Jahre”, er betont: “Jeder Song immer in Originalversion, keine Clubversionen, keine Mashups.” Das sei auch ein Unterschied zum “Kottulinsky”, das ebenfalls Vater und Sohn Nusshold führen.

Theresa und Lena (beide 21) sind das erste Mal im Monkeys, die Musik “könnte noch etwas poppiger sein”, sagt Lena — in der nächsten Sekunde wird ihr Wunsch erfüllt: “Beat it” von Michael Jackson. Theresa ist sich sicher: “Wir kommen wieder!” Jaqueline Ofner (25) sieht den heutigen Abend “eher als Neueröffnung statt als Wiedereröffnung, es ist vieles neu, auch das Publikum etwas anders als früher — aber es gefällt mir sehr gut.” Passend zur Weihnachtszeit dröhnt “Last Christmas” durch die Boxen, eine “feine Scheibn'”, wie Tobias Langmann wohl nur halb im Ernst sagt. Die Menge auf der Tanzfläche stimmt ihm offensichtlich zu, die Party geht richtig los.

Für den 35-jährigen Philipp ist es bei weitem nicht das erste Mal im Monkeys, der neue Look gefällt ihm, jedoch “schade, dass die Bühne weg ist.” Für ihn ist das Monkeys “das absolute Kultlokal, ich habe hier so viele Geschichten erlebt”, berichtet er schmunzelnd. Für ihn ist klar: “Graz muss sich glücklich schätzten, dass die Affen wieder offen haben!” Offen hat das Monkeys ab jetzt Mittwochs bis Samstags von 22 bis 7 Uhr, die Moridal-Bar darüber öffnet am Mittwoch, Freitag und Samstag von 20 Uhr bis 4 Uhr. Die kleinere Bar im Seitenraum des Monkeys öffnet erst ab nächster Woche.