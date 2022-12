Umfragen sind Momentaufnahmen, mit Vorsicht zu genießen, keine Wahlresultate! Das ist das Kleingedruckte, das spätestens seit Auffliegen des manipulativen Beinschab-Tools der Bundes-ÖVP bei „Sonntagsfragen“ im Beipacktext über deren Risiken und Nebenwirkungen steht. Dennoch wird diese neue steirische Umfrage für Aufregung in Polit-Kreisen sorgen. Nach der FPÖ im September hat nun auch Neos ein Stimmungsbild am Wählermarkt eingeholt. Zur Halbzeit der Periode und nach Übergaben von Landeshauptmann und ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer an Christopher Drexler kommen beide Umfragen zu ähnlichen Ergebnissen.