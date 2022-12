Es war eine Kampfansage: Binnen zehn Minuten lieferten die pinken Fahrradzusteller von Flink Lebensmittel bis an die Wohnungstür. In Graz war die rasant wachsende Berliner Firma – bei der international auch die Lebensmittelriesen Rewe und Carrefour als Investoren an Bord sind – als vierter und letzter Anbieter im März 2022 in den boomenden Markt der Online-Supermärkte eingestiegen.

Nun, nur neun Monate später, heißt es auf der Homepage: „Servus & Danke für alles!“ Über Flink Austria und Flink Delivery Fahrradboten wurde ein Konkursverfahren eröffnet, der Anbieter hat seinen Betrieb in Österreich zur Gänze eingestellt. In Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sei man zwar deutlich Marktführer, Österreich sei als jüngster Markt „natürlich noch lange nicht an dem Punkt“ gewesen, „wo ein nachhaltiges Business absehbar war“, heißt es in einer Stellungnahme von Flink gegenüber der Kleinen Zeitung.

„Servus & Danke für alles!“ heißt es auf der Website von Flink ©

Bleiben mit Velofood, Mjam und Alfies also nur noch drei Anbieter, die in Graz Müsli & Co. durch die Stadt radeln bzw. fahren. In Wien hat sich indes Jokr nach acht Monaten wieder zurückgezogen, Gorillas setzte seinen angekündigten Wien-Start gar nicht erst um.

Der erst so schnell wachsende Markt der rollenden Supermärkte ist schon dabei, sich zu konsolidieren. Ukraine-Krieg und Inflation haben die Margen verringert, dazu mehrt sich auch Kritik: Die Arbeitsbedingungen der „Rider“ genannten Fahrradkuriere gelten als umstritten (auch in Graz demonstrierten zuletzt „Mjam“-Fahrer), in Amsterdam und Rotterdam wurden nach Bürgerprotesten die sogenannten „Dark Stores“ (die Lagerräume der Onlinesupermärkte) verboten. Vor allem aber ist Österreich europaweit eines der Länder mit der größten Dichte an Filialen und Läden im Lebensmitteleinzelhandel.

"Land der Supermärkte"

„Man könnte Österreich ‘Land der Supermärkte’ nennen“, drückt es Birgit Reischl von Mjam aus. Dennoch zeigt man sich bei der österreichischen Tochter von „Delivery Hero“ sogar „sehr zufrieden“ mit Graz: „Die Kundennachfrage wächst, und auch in der Logistik haben wir sehr gute Resultate vorzuweisen“, heißt es. Gut angenommen werde – gerade in der kalten Jahreszeit – auch das Angebot der Apotheken-Lieferung.

„Der Standort Graz hat sich sehr gut entwickelt“, heißt es auch von Gunther Michl bei Alfies, die auch über die Stadtgrenzen hinaus per Pkw zustellen: „Wir haben in Graz bereits mehr Bestellungen pro Einwohner als in Wien.“ Auch sei der Bekanntheitsgrad „interessanterweise“ höher als in Wien.

Und auch der Grazer Platzhirsch Velofood zeigt sich „sehr zufrieden damit, wie es läuft“, so Jonathan Stallegger: „Es ist eine super Ergänzung zu den Restaurants – und es bewährt sich, dass wir auf Bio-, Fairtrade- und regionale Produkte setzen, die es im Supermarkt oft gar nicht gibt.“

Velofood, Mjam und Alfies wollen weiter wachsen

Alle drei Anbieter wollen weiter wachsen: Velofood baut das Sortiment weiter aus und hat die Wartezeit auf „Boho Bowls“ im Restaurant samt Abholmarkt verkürzt. Alfies bereitet von Wien aus eine internationale Expansion vor. Und Mjam will bald nicht nur weitere „Challenger Brands“ anbieten, die es im Einzelhandel nicht gibt, sondern ab 2023 auch über die Onlinemärkte fertiges Essen – und man prüft, ob Kundinnen und Kunden bald ihre Ware selbst im mjam market abholen können.