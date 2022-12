Es ist an der Zeit, die stumpfen Kufen zu schleifen. Denn am Samstag lässt das Merkur Eisstadion den Inbegriff von Retro wieder aufleben – geplant ist eine Eisdisco im großen Stil. Bitte an dieser Stelle unbedingt in Nostalgie verfallen. Denn rund 30 Jahre ist der letzte Tanzabend bereits her.



Zu wenig Platz, keine Regelmäßigkeit, niemand fühlte sich verantwortlich: Irgendwann verlief die Planung der Eisdisco im Sand und die Grazer Institution war somit Geschichte. Dabei sei dieses Event für die Burschen und Mädchen der Stadt lange Zeit ein "echter Pflichttermin" gewesen, erinnert sich Joe Laimer. Er zeichnet für den steirischen Eishockey-Nachwuchs verantwortlich und möchte das eiskalte Tanzvergnügen nun wieder fix im Kalender vermerkt wissen. "Wenn unser Probedurchlauf am Samstag gut ankommt, spricht nichts gegen eine wiederkehrende Veranstaltung – am besten gleich einmal im Monat."



Kommen dürfen übrigens alle: egal, ob Pirouetten-Profis oder die Patscherten. Gefahren wird paarweise, in Gruppen, allein oder mit Kindern an der Hand. DJ Gregor Adamek am Lautstärkeregler sorgt für den richtigen Klang.

