Hut ab vor den Wirten am Schöckl und vor ihren ersten Gästen! Denn so traumhaft das Panorama und der Ausblick an diesem Dienstagmorgen sind - es ist auch huschiwuschi-kalt: Um 7.30 Uhr morgens wurden minus 11,9 Grad gemessen. Erfahrene Wanderer und Schöckl-Stammgäste wissen aber, dass man hier noch einiges draufpacken muss: Denn bei aktuellen Windspitzen von bis zu 25 km/h sorgt der sogenannte "Windchill" dafür, dass sich diese Temperaturen wie minus 21 Grad anfühlen!