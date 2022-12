Mehr als 200 Menschen wurden in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs auf dem Gelände der Grazer "SS-Kaserne Wetzelsdorf", der heutigen Belgierkaserne, von der Gestapo und der Waffen-SS ermordet und in Bombenkratern sowie am Schießplatz Feliferhof verscharrt. Zum überwiegenden Teil waren die Opfer ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter der Todesmärsche ins KZ Mauthausen, aber auch Kriegsgefangene der alliierten Truppen, Deserteure und Widerstandskämpfer.