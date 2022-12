Jedes Jahr in der ersten Dezemberhälfte tritt europaweit ein neuer Zug-Fahrplan für die nächsten zwölf Monate in Kraft. Und mit dem heutigen 11. Dezember gilt dieser neuer Fahrplan auch in Österreich - und bringt in Bezug auf die Züge und Busse der ÖBB zahlreiche Neuerungen mit sich.

Peter Wallis, ÖBB Regionalmanager Steiermark, berichtet ungeachtet der jüngsten Eisenbahnerstreiks von einem "regelrechten Bahnboom. Speziell im Ennstal gibt es in der Früh und am Abend je eine zusätzliche Zugverbindung zur Abfederung der Morgen- und Abendspitze. Im Fernverkehr freuen wir uns auf ein verstärktes Angebot zwischen Graz und Linz sowie auf die Ausweitungen des internationalen Nachtverkehrs Richtung italienische Riviera und die dalmatinische Küste Kroatiens. Darüber hinaus erweitern wir das Angebot unserer IC-Busse nach Kärnten, auf insgesamt 14 Busse je Richtung."

Fahrgastzahlen steigen

Mit rund 11 Millionen Passagieren im Nahverkehr pro Jahr ist die Steiermark von den Top-Werten vor Corona noch ein wenig entfernt, aber Effekte wie das Klimaticket, waren ein "spürbar positiver Booster", so Wallis: "Derzeit befördern wir rund 40.000 tägliche Fahrgäste im Nahverkehr."

ÖBB Postbus mit Ski- und Thermenangeboten

Bereits mit dem Fahrplanwechsel im Sommer wurde der Linienverkehr in Leoben – Eisenerz und im Raum Knittelfeld von ÖBB Postbus verdichtet. In den Wintermonaten können sich Wintersportler und Ausflugsgäste wieder auf den Schneeexpress ab Graz zur Tauplitz und nach Bad Mitterndorf freuen.

Ab 27.12.2022 fährt der Schneeexpress wieder täglich während der gesamten Weihnachtsferien, sowie in den Semester- und in den Osterferien. Außerhalb der Ferienzeiten fährt der Bus jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Ab Graz Murpark (7:00 Uhr), Graz Hbf (07:25 Uhr), Ankunft Tauplitz Talstation (09:25 Uhr), Bad Mitterndorf (09:35 Uhr).

Weiterhin ganzjährige fährt der Thermenland-Genussbus, der über ab Wien täglich in die H2O Therme nach Bad Waltersdorf, Bad Blumau, Bad Loipersdorf und an den Wochenenden bis Bad Gleichenberg und Bad Radkersburg fährt. Mit den Abfahrtszeiten in Wien (07:55 Uhr und 15:15 Uhr), sowie ab Bad Loipersdorf (um 11:10 Uhr und 18:30 Uhr).

Verstärkung im Früh- und Abendverkehr

Und das sind alle Neuheiten im Detail:

Der R 3558 bildet eine zusätzliche Zugverbindung im Frühverkehr zwischen Liezen (ab 07:54 Uhr) und Schladming (an 08:49 Uhr).

(ab 07:54 Uhr) und (an 08:49 Uhr). EC 615 fährt jeden Abend von Salzburg (ab 20:16 Uhr) nach Graz (an 00:14 Uhr).

(ab 20:16 Uhr) nach (an 00:14 Uhr). D 855 von Wien (ab 22:58 Uhr) nach Graz (an 01:34 Uhr) fährt zusätzlich an Samstagen (bisher Mo-Fr).

Mehr ICs zwischen Graz und Linz

Ein zusätzliches IC-Zugpaar fährt zwischen Graz und Linz. Somit gibt es täglich vier Direktverbindungen zwischen den beiden Landeshauptstädten:

IC 501 Linz (ab 05:57 Uhr) – Graz (an 09:03 Uhr) (tgl. außer So)

IC 602 Graz (ab 18:56 Uhr) – Linz (an 22:04 Uhr) (tgl. außer Sa)

Weitere Neuheiten in den Regionen

Täglich zwei zusätzliche Zugpaare Wien – Bruck/Mur – Knittelfeld – Villach:

Der IC 831 fährt von Wien Hbf. (ab 15:18h) über Bruck/Mur (an 17:13h) nach Knittelfeld (an 17:45h) – nach Villach Hbf. (an 19:48)

Der IC 830 fährt von Villach Hbf. (ab 16:13h) über Knittelfeld (an 18:12h) und Bruck/Mur (an 18:43h) nach Wien Hbf. (an 20:42h)

Neue Wochenend-Verbindung Wien - Bischofshofen über das Gesäuse

D 1014 fährt am Wochenende von Wien (ab 16:40h) über Linz und Admont (an 19:40h) nach Schladming (an 20:55h) und Bischofshofen (an 22:01h)

D 1015 fährt am Wochenende von Bischofshofen (ab 17:24) über Schladming (ab 18:11h) und Admont (ab 19:20h) nach Linz Hbf und Wien Hbf (an 22:18h)

Direkt-IC Wien – Bad Ischl – Stainach-Irdning

IC 1018 fährt von Wien Hbf. (ab 08:37h) über Linz Hbf. (an 09:58h) nach Attnang-Puchheim (an 10:35h) und Stainach-Irdning (an 12:51h)

IC 1019 fährt von Stainach-Irdning (ab 17:04h) über Attnang-Puchheim (an 19:23h) und Linz Hbf. (an 19:59h) nach Wien Hbf. (an 21:20h)

Taktverdichtung bei IC-Bussen

Der IC-Bus verbindet künftig Graz mit Klagenfurt bzw. Wolfsberg zu den Hauptverkehrszeiten im Stundentakt mit bis zu 14 Verbindungen je Fahrrichtung.

Nightjet von Wien über Bruck und Leoben nach Genua

Mit Fahrplanwechsel 2022/23 werden die täglichen NightJet-Verbindungen von/bis Wien Hbf und München Hbf über Bruck a.d. Mur und Leoben Hbf Richtung Mailand bis/von Genua verlängert:

NJ 233 Wien Hbf (ab 19:18 Uhr) / München Hbf (ab 20:09 Uhr) – Bruck a.d. Mur (ab 21:21 Uhr) – Leoben Hbf (ab 21.36 Uhr) – Genova Piazza Principe (an 09:15 Uhr)

NJ 235 Genova Piazza Principe (ab 19:40 Uhr) – Leoben (an 06:25 Uhr) – Bruck a.d. Mur (an 06:39 Uhr) – Wien Hbf (an 8:52 Uhr) / München Hbf (an 9:20 Uhr)

Weiterer EuroNight nach Split

Mit dem EuroNight geht es von Mai bis Oktober dreimal anstatt wie bisher nur zweimal wöchentlich an die kroatische Adriaküste: