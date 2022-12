Vom Nachmittag weg bis in die frühen Morgenstunden rückten die Uniformierten an diesem Fenstertag im Advent aus, um steiermarkweit an mehreren Standorten Schwerpunktkontrollen durchzuführen. In den Planquadraten führte die Polizei Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch und forderte die Lenkerinnen und Lenker zu Alkotests auf.

Auf das Ergebnis war die Exekutive besonders gespannt, weil sich nach der Pandemie in der ersten Jahreshälfte 2022 gezeigt hatte, dass es im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit einen enormen Anstieg bei der Zahl der Verkehrstoten und auch eine deutlich messbare Steigerung bei der Zahl der Alkoholunfälle gegeben hat. Die Polizei hat daraufhin den Kontrolldruck übers Jahr erhöht.

Nicht im Promille- aber nur im Prozentbereich

Als Folge sind die Zahlen wieder runtergegangen – und die Bilanz der gestrigen Schwerpunktaktion passt ins Bild: An einem Tag mit vielen Weihnachtsfeiern und vollen Punschmeilen haben die Uniformierten insgesamt knapp mehr als 2000 Alkoholtestungen durchgeführt: Es wurden dabei lediglich 24 Übertretungen festgestellt: Das ist zwar nicht im Promillebereich, aber trotzdem nur eine Quote von einem Prozent. Einsatzleiter Oberstleutnant Kurt Lassnig ist zufrieden: "Offensichtlich ist es uns durch unsere ständigen Kontrollmaßnahmen gelungen, in das Bewusstsein der Autofahrer und Autofahrerinnen vorzudringen und so einen Rückgang der Alkoholdelikte herbeizuführen." Auch künftig sei daher mit erhöhter Kontrolltätigkeit zu rechnen.

Das große Aber: 600 Anzeigen und 250 Organmandate

Deutlich schlechter fällt die Bilanz bei den anderen Kontroll-Resultaten aus. Bei Delikten wie Tempo-Überschreitungen, das Nichtanlegen von Gurten oder Telefonieren am Steuer gab es fast 600 Anzeigen und etwa 250 Organmandaten für steirische Autofahrerinnen und Autofahrer.