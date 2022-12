Was sich nach Gesprächen mit der Kleinen Zeitung angekündigt hatte, geht am heutigen 9. Dezember tatsächlich über die Bühne: Das seit Februar leer stehende Burgerista-Lokal auf dem Grazer Jakominiplatz sperrt wieder auf. Wieder unter dem Namen Burgerista. Der Haken an der Sache: Die Führung von Burgerista Österreich ist strikt dagegen – und liefert sich einen Rechtsstreit mit dem Betreiber.