Am Wochenende war an der Kinderklinik erwartungsgemäß sehr viel los, wie die Pressestelle bestätigt. Am Sonntag wurden 229 Patienten auf der Ambulanz gezählt, am waren Samstag 197. Die Klinik sei mit elf Patienten überbelegt. Am Gang müsse derzeit niemand liegen.

Der Appell aus der der LKH-Uniklinik Graz bleibt aufrecht: Man ersucht "alle Eltern von (Klein-)Kindern, die pädiatrische Ambulanz nur im Notfall aufzusuchen". Und die Kinder gegen Influenza impfen zu lassen.

Bestätigt wurde auch der Tod eines jugendlichen Patienten im Dezember. Der Fall sei aber nicht auf die echte Grippe alleine zurückzuführen. Es dürfte um eine sogenannte "Superinfektion" gehandelt haben. Beispielhaft: Influenca und RS-Virus und Streptokokken.