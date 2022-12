Der Appell aus der der LKH-Uniklinik Graz bleibt aufrecht: Man ersucht "alle Eltern von (Klein-)Kindern, die pädiatrische Ambulanz nur im Notfall aufzusuchen". Und die Kinder gegen Influenza impfen zu lassen.

Denn auch von Dienstag auf Mittwoch herrschte Hochbetrieb, wie die Pressestelle bestätigt. 163 Patienten waren auf der Ambulanz, davon 64 außerhalb der "Regelzeit" (am Abend bzw. in der Nacht). Die Klinik sei mit 20 Patienten überbelegt. In drei Fällen musste man sich mit Betten am Gang aushelfen.

Dass es im Haus zu Gedränge kommen kann, liegt auch daran, dass auf der Ambulanz ein eigener, wegen Covid-19 vergrößerter und isolierter Wartebereich eingerichtet worden ist. Sobald Verdacht auf eine Infektion besteht, werden die Kinder (und Eltern) dort untergebracht.