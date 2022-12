Nach drei Jahren an der Spitze der Wirtschaftskammer Graz übergibt Dachdecker Paul Spitzer das Obmann-Amt an "Venuzle- und CoLivi"-Gründer Bernhard Bauer, der ja jüngst auch mit der Übernahme des traditionsreichen Hauser-Würstlstand in der Markthalle am Lendplatz von sich reden gemacht hat.