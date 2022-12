Ein 12-jähriger Bub im Burgenland befand sich in der Obhut des Jugendamtes, bis seine Eltern ihn besuchten und er nicht mehr zurückkehrte. Das Ehepaar flüchtete mit dem Kind. Der 45-jährige Mann aus Serbien und seine 42-jährige Frau – eine Österreicherin, die gebürtig aus Serbien stammt – nahmen den Burschen unerlaubterweise mit.

"Dass ein Kind seinen Eltern weggenommen wird, da muss schon viel passieren", heißt es bei der Polizei Steiermark. Diese konnte nun auch einen Fahndungserfolg verbuchen. Durch eine großflächige Zusammenarbeit der Exekutive wurde das Ehepaar mit seinem Sohn im Grazer Bezirk Gries Dienstag in der Nacht geschnappt.

Spezialeinheit griff ein

Gegen 1.15 Uhr hielt die Spezialeinheit "Schnelle Interventionsgruppe" (SIG), die erst kürzlich ins Leben gerufen wurde, das passende Fahrzeug auf. In diesem saß die besagte Familie. Die Eltern wurden festgenommen und sitzen laut Polizei Steiermark derzeit in Graz in Haft. Das Kind, das wohlauf war, wurde wieder an das Jugendamt ins Burgenland übergeben.

Wann kommt ein Kind zum Jugendamt?

Die Übergabe in die Obhut des Jugendamtes ist die "ultima ratio", also die letzte Option. Jugendämter sind dazu angehalten, "familienerhaltend" zu arbeiten. "Wir arbeiten oft lange mit den Familien zusammen und es gab meist viele Gespräche, bevor ein Kind den Eltern wirklich abgenommen wird", sagt Vasiliki Argyropoulos vom Grazer Jugendamt.