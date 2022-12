Mit einem ungewöhnlichen Appell wendet sich am Dienstag die Führung der Kinderklinik am LKH-Uniklinikum Graz an die Öffentlichkeit: Eltern von Kindern und Kleinkindern sollen die Ambulanz nur noch in wirklichen Notfällen aufsuchen. Derzeit komme es zu Wartezeiten von bis zu mehreren Stunden, es müssen doppelt so viele kleine Patientinnen und Patienten versorgt werden wie üblich. Eltern müssen mit ihren kranken Kindern teilweise am Boden sitzen, weil die Wartebereiche hoffnungslos überfüllt sind.

"Wir warten seit elf Uhr, am Vormittag war aber viel mehr los als jetzt", schilderte die Mutter eines dreijährigen Buben der Kleinen Zeitung bei einem Lokalaugenschein auf der Notfallambulanz am frühen Nachmittag. "Es ist voll und ziemlich zach. Seit zwei Wochen gehen wir mit unserer Tochter von einem Kinderarzt zum nächsten. Alle sind total ausgelastet", beschreibt eine zweifache Mutter die Situation. Sie wartet seit Mittag auf eine Behandlung ihrer neunjährigen Tochter.

Der überfüllte Wartebereich der Notfallambulanz © privat

Sind es pro Tag normalerweise 110 Patientenkontakte, so werden aktuell 200 Kinder täglich auf der pädiatrischen Ambulanz am LKH-Uniklinikum behandelt, heißt es in einer Aussendung der Klinik. "So massiv wie heuer, war es noch nie", schildert eine Kinderkrankenschwester die Situation vor Ort. Die Frau arbeitet auch auf der Notfallambulanz: "Letztens hatte ich bis 21 Uhr Dienst, ich hätte aber bis 1 Uhr durcharbeiten können", sagt sie gegenüber der Kleinen Zeitung.

Hauptgrund für die Auslastung ist der hohe Versorgungsbedarf nach Infektionen mit Influenza und dem RS-Virus. Der Großteil der an der Ambulanz versorgten Patientinnen und Patienten ist jünger als sechs Jahre, was einen weitaus höheren Betreuungsaufwand erfordere.

Betten am Gang

Auch im stationären Bereich ist man am Limit angelangt. Derzeit besteht laut Klinikleitung ein Überbelag von 16 Patientinnen und Patienten, was sogar Betten am Gang zur Folge hat. Zudem werden 29 sauerstoffpflichtige Kinder auf der Normalstation versorgt.

Die Klinik hat auf die Ausnahmesituation reagiert und die Zahl der diensthabenden Ärzte von vier auf sieben erhöht. Auch das administrative Personal wurde aufgestockt, sodass die Ambulanzschalter nun 24 Stunden besetzt sind. Im stationären Bereich wurde das Pflegeteam um 15 Personen verstärkt, zum Teil mit Personal aus dem LKH Graz II. Das ermögliche die Bereitstellung von insgesamt 15 zusätzlichen stationären Betten ab dem 9. Dezember, heißt es.

Beim Pflegepersonal wurde hausintern umgeschichtet, Verstärkung kommt auch aus dem Bereich der Biomedizinischen Analytik. Trotzdem gibt es Kritik vom Personal: "Die Biomedizinische Analytikerin wurde uns zuerst abgezogen. Erst nach dem Zeitungsbericht hat man intern reagiert. Die Analytikerin soll am Wochenende wieder zum Einsatz kommen", so die Krankenschwester. Und ergänzt: Wir fühlen uns von Politik und Vorstand im Regen stehen gelassen."

Die Lage bleibt weiterhin angespannt. "Mehr darf es nicht mehr werden. Wenn die Ausfälle auch bei den Mitarbeitern steigen, dann wird es schwierig, die Versorgung in der Form aufrechtzuerhalten", sagt Pflegeleiterin Ulrike Kylianek dem ORF Steiermark. Infektiologe Volker Strenger bezeichnet im Ö1-Morgenjournal die Situation als "durchaus dramatisch". Die Patientenzahlen am ersten Dezemberwochenende seien doppelt so hoch gewesen wie vor der Pandemie. Vorwiegend gehe es um Influenza-Patienten.

Der wichtigste Appell der Kinderklinik-Belegschaft an die Eltern lautet: "Bitte lassen Sie Ihre Kinder gegen Influenza impfen!" So könnte die Zahl der Patienten um 20 Prozent geringer sein.

Deutlich mehr Krankenstände

Aber nicht nur Kinder treffen die aktuellen Infektionswellen. Zum Monatswechsel schnellte die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle in der Steiermark in die Höhe. Laut Österreichischer Gesundheitskasse waren 12.745 Steirer vergangene Woche (28. November bis 4. Dezember 2022) wegen eines grippalen Infekts gezwungen, das Bett zu hüten. In 122 weiteren Fällen haben Ärzte die echte Grippe diagnostiziert – eine Woche zuvor waren es "nur" 49. Hintergrund: "Die Grippewelle ist heuer früher da und fällt stärker aus", bestätigt der Infektiologe Robert Krause (LKH-Uniklink Graz).

Schützen könne man sich nicht gegen alle Erreger, weiß Michael Adomeit (Wissenschaftliche Akademie für Vorsorgemedizin). "Gegen die echte Grippe haben wir aber eine wirkungsvolle Impfung – für Kinder und Erwachsene", rät der Mediziner zur Impfung. Risikopatienten bzw. Personen über 60 Jahren legt er auch die Pneumokokken-Impfung nahe.