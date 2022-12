Seit einem richtungsweisenden Straferkenntnis im August - ein Skater hatte gegen seine Geldstrafe berufen - ist das "Trickverbot" für Skater auf Grazer Märkten und Plätzen (genauer gesagt eine Rechtsauslegung der Straßenverkehrsordnung) praktisch hinfällig. Nun erlaubt es die Stadt aber auch offiziell: Das Skaten auf dem Kaiser-Josef-Platz und auf dem Lendplatz ist ab sofort wieder erlaubt - wenn auch mit Einschränkungen. "Skate-okay für alle" steht auf Schildern, die sich an die Rollbrett-Community richten und darum bitten, die Zeiten von 14 bis 21 Uhr immer von Montag bis Samstag einzuhalten. An Sonn- und Feiertagen bleibt das Skateboardfahren auf den Marktplätzen untersagt. Das berichtete der "Grazer" in der Sonntagsausgabe.