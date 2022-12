Ohne hin und wieder zu lügen, könnte Eva diesen Job nicht machen. „Ich treffe mich mit Jakob“, sagt sie, „bis später“ und zieht dabei die Tür hinter sich zu. Jakob habe sie in einem kulturwissenschaftlichen Englisch-Seminar zu „Specialized Topics in Cultural Studies“ kennengelernt, erzählt sie über ihren Studienfreund. Beim Lesen der Kursbeschreibung seien beide beim Wort „Disney“ hängen geblieben. Mit Disney war die „Disneyfizierung“ gemeint, das Umwandeln der Realität in eine nicht reale Scheinwelt. Und Eva heißt auch nicht Eva, und will ihren echten Namen daher auch nicht in der Zeitung lesen. Genauso wenig wie Jakob, der kein Studienfreund ist, sondern stellvertretend für jene jungen Menschen steht, die dringend jemanden zum Reden brauchen.