Der Band „Liverpool – Donawitz, Gedichte eines halben Jahrhunderts“ sei ein Geburtstagsgeschenk von Freunden an ihn, sagt Franz Stephan Parteder. Seinen 75. Geburtstag feiert der steirische KPÖ-Langzeitchef (von 1991 bis 2010) am 26. Dezember, das Buch erlebte seine Präsentation aber schon gestern. Der Lebensgefährte der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zeigt darin in klug verdichteten Zeilen seine lyrische Seite. Im Gespräch mit dem Urgestein im Ruhestand, aber mit Beraterstatus in der Partei, hat uns freilich vor allem seine Sicht auf die Polit-Lage interessiert.

Franz Stephan Parteder ... über das Geheimnis des Erfolgs: Die KPÖ hat nie irgendwelchen Moden nachgegeben. Alles ist mit Personen verbunden, alle Ideen wirken durch die Personen, die immer den Kontakt zu den einfach Leuten gehalten haben. Entscheidend für den Grazer Erfolg war, dass Ernest Kaltenegger 1998, als er Stadtrat wurde, alles, was über dem Durchschnittseinkommen lag, spendete. Laut KP-Statut war das an die Partei abzuliefern. Kaltenegger hat durchgesetzt, dass das an Menschen geht, die es brauchen.

... über seinen einstigen Wechsel von der SPÖ zur KPÖ: Bruno Kreiskys Politik war mir zu rechts, die Positionen der KPÖ für mich die realistischsten. Sie waren die einzigen mit Vertretern des antifaschistischen Widerstandskampfes in ihren Reihen und engagierten sich da auch. Wir wollen immer noch den Sozialismus und das Beste für die Menschen herausholen.

... über den Erfolg in Graz und seine Folgen: Dass Ansehen von Elke Kahr ist in diesem Jahr weiter gewachsen und sie hat neue Freunde in bürgerlichen Kreisen gewonnen. Mein Gefühl sagt mir auch, dass die Volkspartei in Graz jetzt noch schlechter liegt, als bei der Gemeinderatswahl im Vorjahr - aber ich habe dazu keine Umfragen. Der Erfolg der KPÖ in Graz strahlt national und auch immer noch stark international aus. Bei der Landtagswahl in Tirol gab es einen Achtungserfolg für die KPÖ, in Salzburg ist Gemeinderat Kay-Michael Dankl auf einem Erfolgsweg.

... die Grazer Koalition: Ich wäre für eine Koalition mit der ÖVP gewesen, schon um die Wirtschaft zu beruhigen. Aber die Volkspartei hat ja 30 Punkte als Bedingung für eine mögliche Zusammenarbeit vorgelegt, die für die KPÖ unerfüllbar waren. Die ÖVP war nach der Wahl außerdem auch zu sehr diskreditiert. Ich bin eigentlich überrascht, dass die Koalition mit den Grünen und der SPÖ so lange gehalten hat. Aber es läuft atmosphärisch gut, in vertrauensvoller Zusammenarbeit und wird nun wohl zumindest bis zur Landtagswahl funktionieren, wenn nicht die gesamte Periode. Die finanzielle Lage der Stadt ist schwierig, aber das ist kein Grazer Spezialfall, das ist in Gemeinden überhaupt schwierig – da wird es die Hilfe von Bund und Land brauchen. Für die KPÖ ist entscheidend, dass sie glaubhaft auf der Seite der kleinen Leute bleibt.

Franz Stephan Parteder war stets der Mastermind im Hintergrund: Hier bei der Wahl 2012 mit Ernest Kaltenegger, Elke Kahr und auch dem heutigen Finanzstadtrat Manfred Eber © KLZ/Hoffmann

... über die Landtagswahl 2024: Es ist notwendig, die ÖVP von der Macht zu vertreiben, sie ist schon wieder zu arrogant. SPÖ-Chef Anton Lang kommt bei den Menschen gut an, wohl besser als Landeshauptmann Christopher Drexler, und er könnte Platz eins erreichen. Ich finde, die KPÖ sollte ihm anbieten, eine Koalition aus SPÖ und Grünen zu tolerieren. Ein linke Mehrheit auf Landesebene scheint möglich, die KPÖ sollte das im Wahlkampf anziehen. Aber das ist meine persönliche Meinung, die in der Partei sehr umstritten ist.