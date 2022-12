Noch einmal haben sie im Oktober den Skilift zur Probe gestartet, um mögliche Defekte zu entschärfen – damit das Werkl im Idealfall bis Februar 2023 läuft. Noch einmal werden Roswitha und Sepp Wimmer nächtelang nicht im Traum ans Schlafen denken, damit man auf ihrer Skipiste in Eggersdorf manches Traumtagerl erleben kann. Noch ein allerletztes Mal: Nach dieser Saison, der 50., sagen sie pfiat Gott. Steht der Wimmerlift, der letzte Skilift in Familienhand im Großraum Graz, für immer still.

„Ich hab immer a Leidenschaft dafür ghabt, sonst geht’s eh net“, meint Sepp Wimmer. Er sitzt am Holztisch im Wohnzimmer. In der Arbeitsmontur, klar, der 73-Jährige hat von klein auf angepackt. Am elterlichen Bauernhof, beim Mähdreschen und bis heute in der Biolandwirtschaft. Auch dieses Gespräch wird er später unterbrechen, er müsse schnell „a Service machen gehen“.

"Schneemeister" Sepp Wimmer einst mit einem Scheekanonen-Prototyp © Privat

An diesem ersten Dezembermorgen fällt draußen Schneeregen. Mehr Regen als Schnee, das ist es ja. „Früher war nur eine Schneekanone nötig, jetzt brauchst du vier, damit du überhaupt a Leiberl hast.“ Schon als Jugendlicher hat Sepp Wimmer mit seinen Geschwistern die Piste in Eggersdorf hergerichtet. Und Gäste mit dem Unimog-Geländewagen nach oben gezogen, ab der 70er-Jahren dann mit dem Lift. Die erste Schneekanone wurde selbst gebastelt, „Pressluft mit Wasser halt“.

Jung und Alt kamen und kommen aus Graz, dem Umland oder sogar aus Feldbach © Privat

Seine Frau Roswitha präsentiert nun Schätze aus dem Fotoarchiv. Junge Gesichter, deren Urenkerln heute vorbeischauen – mit Kindergärten und Schulklassen, von Graz genauso wie aus Feldbach. Die 56-Jährige hat nicht nur mitangepackt, sondern auch die Organisation geschupft. Und Urteile des Obersten Gerichtshofs zu Skiliften in Tirol studiert, „damit ich rechtlich immer am aktuellesten Stand war, weil es schon eine irrsinnige Verantwortung ist“. Aber meistens vor allem eine Riesenhetz, Gott sei Dank.

Und in den 80ern, dank gesicherter Schneelage, ein gutes Geschäft. „Von diesen Rücklagen haben wir später gezerrt.“ Wenn die Flocken ausblieben, dafür ein Generator um 20.000 Euro gekauft werden musste.

Das Ehepaar sagt nach dieser Saison im Februar 2023 "schweren Herzens" Adieu © Privat

Weil die familiäre Nachfolge nicht gegeben ist, machen sie nach dieser Saison „schweren Herzens“ Schluss. Die Anstrengung im Alter wird nicht geringer, das Schauen auf die Gesundheit aber wichtiger. „Es bleibt ein unvergessliches Lebenswerk.“ Wann diese Saison (wegen der Coronapause ist es Nummer 50) startet und Roswitha Wimmer wieder durchs Fenster der kleinen Hütte 3-Stundenkarten um 14 Euro verkauft (11 Euro für Kinder), ist offen. Es hängt vom Wetter ab. „Bei minus 5 bis 8 Grad singen Schneekanonen am schönsten.“