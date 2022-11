Im Februar 2022 blieb die Küche in gleich drei Burgerista-Lokalen kalt: Jener Seiersberger Franchisenehmer, welcher die Restaurants in der Shoppingcity selbst sowie auf dem Grazer Jakominiplatz und in der Wiener Lugner City betrieben hat, musste Insolvenz anmelden. Die drei Standorte wurden zwar geschlossen, seitens Burgerista-Österreich wurde aber zugleich betont, dass die Geschäfte der Kette nach der Coronakrise grundsätzlich wieder gut laufen – und dass man den Weiterbetrieb der drei Filialen prüfen wolle.