Leere Bahnsteige, kein einziger Zug in Sicht, ungewöhnliche Ruhe. Erstmals seit Jahren streikt die Bahn-Gewerkschaft „Vida“ flächendeckend und ganztägig. Der Grazer Hauptbahnhof ist in der Früh wie verwandelt: Statt Massen von Pendler stehen in der Bahnhofshalle zwei Angestellte eines Sicherheitsdienstes und zwei ÖBB-Infra Mitarbeiterinnen, die mit Informationen aufwarten. Nur vereinzelt kommen Menschen in die Halle, manche gehen zu den Bahnsteigen — und kehren nach wenigen Minuten enttäuscht zurück.