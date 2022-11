Rund 40.000 Pendlerinnen und Pendler in der Steiermark werden am morgigen Montag mit dem kompletten Ausfall der ÖBB-Züge und der S-Bahnen zurecht kommen müssen. Die Verhandlungen rund um einen neuen Bahn-KV sind am Sonntag gescheitert. Ab Mitternacht wird deshalb gestreikt.