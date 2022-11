Besinnlich ging es am ersten Adventwochenende in den Grazer Ballsälen wohl weniger zu, feierlich aber auf jeden Fall: Am Freitag und am Samstag luden gleich mehrere Schulen in Graz zum Maturaball und begingen mit Familie, Freunden und Ballgästen den festlichen Höhepunkt ihrer Schulkarriere. Das Bischöfliche Gymnasium und das BORG Monsberger tanzten schon am Freitag. Die Bulme Graz Gösting, das WIKU und das BG/BRG Pestalozzi zogen dann am Samstag nach.

Bischöfliches Gymnasium: "1001 Ballnacht - Ein Märchen geht zu Ende"

Im Grazer Congress veranstalteten die Maturantinnen und Maturanten des Bischöfliches Gymnasiums am Freitag ihre Maturaball. Zu wünschen ist ihnen, dass auch das letzte Schuljahr, ganz dem Ballmotto entsprechend, märchenhaft zu Ende geht.

BRG WIKU: "First Class - a flight to remember"

Auch das BRG Wiku lud ihn den Congress. Erstklassig wie das Motto war auch die Ballnacht bei der am Samstag ausgelassen gefeiert wurde.

BG/BRG Pestalozzi: "La Cosa Nostra - Unser letzter Auftrag"

In die Arbeiterkammer-Säle luden die Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Pestalozzi am Samstag zu ihrem Ball. "La Cosa Nostra - Unser letzter Auftrag" lautete ihr Ballmotto.

HTL Bulme Graz-Gösting: "Mit der Matura in den Händen, wurden Pfuscher zu Legenden"

Das originellste Maturaballmotto des Wochenendes kam von den Schülerinnen und Schülern der HTL Bulme Graz-Gösting. Sie tanzten und feierten am Samstag in der Helmut List Halle.