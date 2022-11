Verletzt wurde die 57-jährige Angestellte einer Tankstelle in der Reininghausstraße in Graz-Eggenberg bei dem Vorfall Freitagnacht nicht. Allerdings erlitt die Frau einen Schock: Ein Mann hatte gegen 21.45 Uhr die Tankstelle betreten. Er trug eine FFP2-Maske. Er gab vor, zwei Getränkedosen kaufen zu wollen. Als die anderen Kunden die Tankstelle verlassen hatten, bedrohte der Unbekannte die Frau an der Kasse. Mit den Worten "das ist ein Überfall, das ist kein Scherz, ich habe eine Pistole!" nötigte er die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld.

Er forderte von der Frau, das Geld in einen schwarzen Rucksack zu packen, den er dabei hatte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Karl-Morre-Straße.

Die Polizei bittet nun um Hinweise an den Journaldienst des Landeskriminalamtes unter 059133/60 3333. Die Täterbeschreibung: Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß. Er sprach einheimischen Dialekt. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzensweater mit weißen Bändern. Weiters trug er eine schwarze Kappe, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen und graue Arbeitshandschuhe.