Das "Beweisfoto", das Joe Niedermayer herzeigt, ist eindeutig: Im Vordergrund drei Büroarbeitsplätze des Vereinsvorstands, am Tisch daneben eine Gruppe im Gespräch an einem runden Tisch, sensible Beratungsgespräche müssen daneben in einem Lagerraum stattfinden. Die 70 Quadratmeter der RosaLila PantherInnen in der Annenstraße platzen seit Jahren förmlich aus allen Nähten.