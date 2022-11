Das heurige Jahr war und ist wieder ein spezielles: Nach dem Virus haben wir es mit einer politisch und wirtschaftlich aus dem Takt geratenen Welt zu tun. Die Auswirkungen bekommen wir täglich zu spüren. Dem wollen wir Positives entgegenhalten: Menschen, die heuer mit großem Einsatz und tollen Leistungen die steirischen Regionen und die Gesellschaft geprägt haben. Wir suchen wieder die „Köpfe des Jahres“.

In vier Großregionen (Obersteiermark, Graz/Graz-Umgebung, Ost-Südoststeiermark sowie West-Südweststeiermark) stehen jeweils 35 Kandidatinnen und Kandidaten in sieben Kategorien zur Wahl. Sie haben sich in Wirtschaft und Forschung hervorgetan, der Kulturszene ihren Stempel aufgedrückt, sensationelle Leistungen im Sport geschafft, als Entertainer dafür gesorgt, dass wir noch immer etwas zu lachen haben. Sie waren perfekte Gastgeber, sind erstmals in Erscheinung getreten oder leisten Großes im sozialen Bereich.

Gehen Sie wählen!

Nun liegt es an Ihnen: Ab heute können Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten sichten und Ihre Stimme abgeben.



Die Gewinnerinnen und Gewinner wollen wir schließlich im neuen Jahr bei Gala-Abenden im Styria Media Center in Graz hochleben lassen.