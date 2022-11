Das entscheidende Tor im Finale, der ausufernde Jubel des besten Freundes im Wohnzimmer oder gar das unvergessliche Erlebnis, selbst hautnah dabei gewesen zu sein: Wenn einige von uns die

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verfolgen, haben sie ganz spezielle Erinnerungen an eine vergangene WM. Eine der lustigsten entstammt aus einem Doppelpass zweier Fußballfans mit Graz-Bezug: Gernot Kulis auf der einen Seite, bekannter Kabarettist, Comedian und gar Ex-Nachwuchsspieler des SK Sturm – und Kowatsch-Schwarz auf der anderen Seite, Kulis Ex-Lehrer an der HIB Liebenau und freier Journalist.