Als die Maturantinnen und Maturanten Spalier standen - die jungen Herren in lässigen Anzügen, die Damen in eleganten weißen und roten Kleidern -, strahlten die einmarschierenden Eltern, Freunde und Verwandten voller Stolz. Und die jüngsten Ballbesucher prägten sich verstohlen das Bild ein für die eigene Ballnacht in ein paar Jahren (siehe unten Foto Nummer 3). So gesehen und geschehen Samstagnacht in der Grazer Helmut-List-Halle, als die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Carneri zu ihrem Maturaball luden.