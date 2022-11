Jener oststeirische Arzt, der 2019 wegen Quälens seiner vier Kinder verurteilt worden ist (vier Monate bedingt und Geldstrafe), musste sich am Freitag erneut am Straflandesgericht Graz einfinden. Dem 61-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft diesmal einerseits schwerer Betrug und andererseits unerlaubter Umgang mit Suchtgift (Weitergabe an ein Kind) vorgeworfen.