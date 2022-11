Nadel auf Elvis. „I Need Your Love Tonight” war die erste Schallplatte, die sich Vojo Radkovic gekauft hat. Wehmut schwingt mit: „Elvis konnte ich nie holen.“ Dem aktivsten Grazer Veranstalter sei verziehen: AC/DC und Metallica in Liebenau macht ihm keiner nach. Mehr davon hat Radkovic in seinem ersten Buch „Kaffee mit Johnny Cash“ (edition keiper) komponiert.