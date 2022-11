Rund 23 Jahre lang saß der Grazer Kaufmann und Betriebswirt in der Stadtregierung, mehr als 18 Jahre davon als Bürgermeister ganz an der Spitze der Stadt. Heute ehrt seine Nachfolgerin, Bürgermeisterin Elke Kahr, Siegfried Nagl in einer Festsitzung des Gemeinderates, die wir ab 10.30 Uhr hier live übertragen.