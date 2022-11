Rund 23 Jahre lang saß der Grazer Kaufmann und Betriebswirt in der Stadtregierung, mehr als 18 Jahre davon als Bürgermeister ganz an der Spitze der Stadt. Jetzt ehrte ihn seine Nachfolgerin, Bürgermeisterin Elke Kahr, in einer Festsitzung im Sitzungssaal des Grazer Gemeinderates.