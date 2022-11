In diesen nebeligen Morgenstunden leuchtet er nicht nur jenen Grazern entgegen, die beim Schmausen gern ein Laiberl haben - jener Regenbogen, der seit wenigen Tagen auf der Hausfassade in der Sporgasse 6 hängt. Und eine bevorstehende Neueröffnung ankündigt: Hotelier und Gastronom Florian Weitzer serviert in den früheren Schediwy-Flächen bald sein neues Lokal "Indie Burger".