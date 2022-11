Die Polizeiinspektion Laßnitzhöhe bittet nach einem Frontalcrash auf dem Gemeindegebiet von Nestelbach bei Graz gestern gegen 19.15 Uhr dringend um Zeugenhinweise auf das Unfallauto und dessen noch unbekannten Lenker. Dieser dürfte mit seinem Wagen erst einen Mopedfahrer frontal abgeschossen haben, um dann auf die A2 aufzufahren und sich aus dem Staub zu machen.

Es soll sich um einen dunkel lackierten SUV handeln, der an der Front einen erheblichen Schaden und auch rote Lackspuren des Modeds aufweisen dürfte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Laßnitzhöhe unter Tel. 059 133 61 44.

Der Unfallhergang direkt an der Autobahnauffahrt Laßnitzhöhe in Richtung Graz soll sich nach ersten Ermittlungen so zu getragen haben. Der Mopedfahrer (54) kam von der Schemmerlhöhe und fuhr geradeaus in Richtung Autal. Da kam der unbekannte Autofahrer aus der anderen Richtung und wollte offenbar links auf die Autobahn abbiegen. Der SUV-Fahrer dürfte dem 54-Jährigen die Vorfahrt genommen und mit dem Kühlergrill frontal abgeschossen haben.

Der Mann aus Graz-Umgebung kam zu Sturz und blieb unbestimmten Grades verletzt liegen, ehe er dann von der Rettung ins LKH Graz gebracht wurde. Der Unfalllenker ist offenbar ohne zu halten auf die Autobahn aufgefahren und hat seine Fahrerflucht auf der A2 in Richtung Graz angetreten. Die Polizei bittet Zeugen um zweckdienliche Hinweise auf das Unfallauto und seinen Lenker.