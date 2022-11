Ein schwarzer Kasten, der an der Stange einer Verkehrstafel festgezurrt wurde; dazu eine nach oben ragende Antenne: Ein nicht alltägliches „Anhängsel“ in der Grazer Elisabethstraße – auf Höhe der OMV-Tankstelle – sorgte am Donnerstag für Aufsehen. Auch bei der Kleinen Zeitung: Also fragten wir nach, was es damit auf sich hat. „Dahinter steckt eine Verkehrszählung im Auftrag des Landes, die Elisabethstraße ist ja eine Landesstraße“, erklärt Thomas Fischer, Leiter des Grazer Straßenamtes.

Das gemessene Verkehrsaufkommen soll dann entscheiden, wie umfassend die geplanten Baumaßnahmen in der Elisabethstraße ausfallen: „Es gibt ja schon länger den Wunsch, hier eine eigene Busspur zu errichten, da die Regionalbusse regelmäßig im Stau stehen.“

Wie sich das platzmäßig ausgehen könnte und ob Autofahrer auf eine Spur verzichten müssten, werde genauso erst geklärt wie die Frage nach dem neuen Schutz für die Platanenbäume.