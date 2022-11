Donnerstagmittag in Gries hat die Polizei einen 36-jährigen Slowaken nach drei versuchten und einem vollendeten Diebstahl festgenommen. Zuerst versuchte der Mann, Schuhe in einem Einkaufszentrum zu stehlen und wurde dabei vom Personal angehalten. Weil er bereits am Vortag beim selben Versuch erwischt worden war, verständigten Mitarbeiter des Schuhgeschäftes die Polizei.