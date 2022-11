Zum regulären Schulbetrieb versuchte man am Donnerstag an jenem Grazer Gymnasium zurückzukehren, das von einer Sex-Affäre erschüttert wurde. Jedoch ist nach Auffliegen der Machenschaften eines etablierten Lehrers, der sich Nacktaufnahmen von seinen Schülern erschlichen haben soll, an Schulalltag nicht zu denken. In einer Dienstbesprechung unter Anwesenheit von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, des Schulamtsleiters der Diözese und Schulpsychologen wurde das weitere Vorgehen in der Causa erörtert.