Der große Krampuslauf in der Herrengasse ist heuer wie berichtet schon dem Rotstift zum Opfer gefallen. Weshalb die Krampus- und Perchtenfans auf Graz-Umgebung auswichen – und sich auch zahlreich Tickets für das am Samstag, 10.12., in der eigens abgesperrten Eggenberger Allee geplante Krampus- und Perchtenfest sicherten.