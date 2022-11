Mittwoch vor Martini. An diesem Tag hat der Junker traditionell seinen großen Auftritt. Sofern nicht, wie in den letzten beiden Jahren, ein Virus als Spielverderber auftritt. Umso größer schien am Mittwoch in der Grazer Stadthalle der Gusto von rund 3500 Gästen auf den noch jungen steirischen Wein mit dem Hut-Etikett. Mehr als 100 steirische Winzerinnen und Winzer schenkten den Gästen reinen 2022er-Wein unter "royaler" Begleitung durch Weinkönigin Sophie Friedrich und den Hoheiten Marlene Prugmaier und Katrin Strohmaier ein.