Nagelneue Küche, frische Küchenlinie... dann muss der Küchenchef selbst auch... "Ja, der Stefan Gössler ist ganz neu bei uns!", lacht Simon Possegger bei der vorsichtigen Frage der Kleinen Zeitung auf. Possegger führt das Café Promenade am Rande des Grazer Stadtparks, das im Jahr 1870 erstmals ein Kaffeehaus war - und 152 Jahre später einen Neustart hinlegt: Während man anderswo immer mehr auf Selbstbedienung und "Synergien" setzt, geht man im Promenade bewusst in die andere Richtung - um mehr Platz für "gehobene Kulinarik und ausgiebigen Genuss bei Kerzenschein" zu schaffen. "Ab 17 Uhr werden täglich Tische eingedeckt, Weingläser eingestellt und Speisekarten getauscht", gibt man am Mittwoch bekannt.